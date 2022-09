Zum Abschluss der Saison durften die Vierbeiner den Badespaß genießen

Zörbig/MZ - Der zweijährige Schäferhund Karl traut der ganzen Sache noch nicht. So sehr ihn das Frauchen auch bittet, in das Wasser des Zörbiger Freibades will er nicht springen. Er traut sich nicht. Anders sieht es dagegen bei Marlie und den vielen anderen Hunden aller Rassen aus. Sie stürzen sich in die Fluten und suchen ihr Spielzeug oder erfreuen sich einfach am Schwimmen. Denn das können die Hunde alle.