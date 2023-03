Die zukünftige Kita soll auf einer brachliegenden Fläche in der August-Bebel-Straße gebaut werden.

Roitzsch/MZ - Die Debatte um den Neubau einer Kindertagesstätte in Roitzsch reißt auch über eine Woche nach dem Stadtratsbeschluss nicht ab. Bei dem war zwar der nächsten Projektphase zugestimmt, jedoch durch eine Mehrheit der Stadträte weitere Änderungen am geplanten Gebäude eingebracht worden. Nun hat der CDU-Ortsverband Brehna-Roitzsch-Glebitzsch-Petersroda für den heutigen Freitagabend zu einer Informationsveranstaltung zum Thema eingeladen. Ebenso wandte sich die Roitzscher Wählervereinigung mit einem Schreiben an die Mitglieder des Stadtrats von Sandersdorf-Brehna.