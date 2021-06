Zuhause in Zörbig: Vor 25 Jahren kamen Kamilius und Tatjana Wagner aus Kasachstan nach Deutschland

Zörbig - Der 12. Juni 1996 ist für Kamilius und Tatjana Wagner ein Schicksalstag. An jenem Mittwoch vor 25 Jahren macht sich das Ehepaar aus der kasachischen Stadt Aktjubinsk auf den Weg in eine neue Zukunft, von der es sich vor allem zwei Dinge wünscht: ein besseres Leben als bisher und eine Perspektive für ihre Töchter Natalie, Irina und Julia. Diese bessere Zukunft sehen Wagners in Deutschland. Sie wollen zurück in das Land, aus dem einst Anfang des 19. Jahrhunderts ihre Vorfahren weggingen, um in Russland ein neues Leben zu beginnen.

Mit ein paar Koffern voll Bekleidung und Erinnerungsgegenständen steigen Wagners in das Flugzeug, das sie vom russischen Orenburg nach Hannover fliegt. Alles andere mussten sie in Aktjubinsk lassen - das Haus verkauft, Mobiliar und Geschirr verschenkt, den zehn Jahre alten, lange ersparten Moskwitsch verscherbelt. „Doch es ging nicht mehr anders.

„Fünf Personen in einem Zimmer, 20 Quadratmeter groß. Das war nicht einfach“

Die wirtschaftliche Lage im Land war Anfang der 1990er Jahre katastrophal. Mein Mann bekam manchmal monatelang kein Geld. Und ich habe in der Buchhaltung vom Kindergarten nur wenig verdient“, schildert Tatjana Wagner. Bereits Ende der 1980er Jahre seien ihre Schwägerin und die Schwiegereltern nach Deutschland ausgewandert und hätten sich gut eingerichtet. Wagners entschlossen, angesichts der desolaten Zustände im Land, der Familie zu folgen. „Es war eine schwere Entscheidung, alles Hab und Gut zurückzulassen, aber wir haben sie getroffen“, sagt Kamilius Wagner, der Dreher gelernt und viele Jahre als Schlosser gearbeitet hat.

Von Hannover ging es in ein Übergangslager nach Gransee. Zwei Wochen später zog die Familie in eine Gemeinschaftsunterkunft in der Zörbiger Mühlstraße. „Fünf Personen in einem Zimmer, 20 Quadratmeter groß. Das war nicht einfach“, blickt Tatjana Wagner zurück. Sie und ihr Mann ließen sich aber nicht entmutigen, wollten schnell etwas tun, damit sich ihre Lebensumstände verbessern.

Ehemann Kamilius arbeitete zunächst in einem Zörbiger Agrarbetrieb

Kraft schöpften sie auch aus der Unterstützung vieler Zörbiger. Besonders dankbar sind Wagners den Mitarbeitern der DRK-Kleiderkammer, die die Familie für ihren Neustart nicht nur einkleideten und mit Haushaltsgeräten ausstatteten, sondern auch halfen, bürokratische Hürden zu überwinden. „Frau Müller, Frau Holzer und Frau Seelmann, die waren ganz lieb zu uns und haben uns mit allem geholfen“, sagt Tatjana Wagner.

Die Spätaussiedler richten sich in Zörbig ein. Sie absolvieren einen halbjährigen Deutschkurs und machen eine Umschulung, während die Töchter zur Schule gehen oder eine Berufsausbildung aufnehmen. Tatjana Wagner, heute 61 Jahre alt, begann im Einzelhandel und ist heute in einem Supermarkt beschäftigt. Ehemann Kamilius arbeitete zunächst in einem Zörbiger Agrarbetrieb, war dann bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Die letzten drei Jahre bis zur Rente war der 65-Jährige Hausmeister bei der Zörbiger Firma Rosner. Im Jahr 1997 verlässt die Familie die Gemeinschaftsunterkunft und zieht in eine neue Wohnung in der Jeßnitzer Straße ein, die mit 80 Quadratmetern deutlich mehr Platz hat. „Wir fühlen uns hier wohl. Zurück nach Kasachstan wollen wir nicht“, resümiert Tatjana Wagner.

Nur einmal noch waren Wagners in ihrer alten Heimat Aktjubinsk

Stolz ist das Ehepaar auf ihre Töchter. Alle drei haben einen guten Weg genommen, sind verheiratet und haben mit jeweils zwei Kindern die Familie größer werden lassen. Natalie (42) ist gelernte Friseurin und lebt in Leipzig. Irina (41) ist Erzieherin und in Halle zu Hause. Julia (37) hat eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte absolviert und arbeitet beim Jugendamt in Leipzig. Töchter, Schwiegersöhne und Enkel kommen gern nach Zörbig, am liebsten in die Gartenanlage „Gute Hoffnung“, wo Kamilius Wagner mit viel Hingabe eine Parzelle bewirtschaftet. Kartoffeln, Gurken, Paprika, Tomaten, Weißkohl, Wassermelonen - er hat ein Händchen für die Pflanzen. Und auch für seine Hühner und Kaninchen, die zur Eigenversorgung beitragen.

Nur einmal noch waren Wagners in ihrer alten Heimat Aktjubinsk. „Da war noch ein bisschen Heimweh da. Doch es war schon alles anders. Wir leben jetzt in Deutschland und haben es nicht bereut, hierher zu kommen“, sagt Tatjana Wagner. (mz)