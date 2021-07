Zu wenige Impfungen ohne Termin - Landrat appelliert an Anhalt-Bitterfelder

Anhalt-Bitterfled/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat zunehmend ein Impf-Problem. Zu wenige Bürger wollen sich aktuell gegen das Corona-Virus impfen lassen. „Das Angebot 'Impfen ohne Termin' wird leider nur sehr verhalten angenommen“, heißt es in einer Preisermittlung des Landkreises.

So könne man sich zwar seit dem 7. Juli ohne Termin in den beiden Impfzentren in Wolfen und Köthen meld und hat sogar freie Wahl, ob mit Biontech, Moderna, Johnson&Johnson oder Astrazeneca, dennoch nehmen nur wenige diese Möglichkeit wahr: 614 Menschen haben sich seither ohne Termin impfen lassen - 250 in Wolfen und 364 in Köthen.

Landrat Andy Grabner appelliert an die Bewohner des Landkreises

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Zahlen steigen deutschlandweit wieder an, auch bei uns. Ich bitte Sie daher in Ihrem eigenen Interesse und im Interesse Ihrer Mitmenschen sich impfen zu lassen“, appelliert Landrat Andy Grabner deshalb.

Seit dem Impfbeginn im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Januar wurden in den Impfzentren Wolfen und Köthen insgesamt 48.421 Impfungen durchgeführt (26.804 Erst- und 21.617 Zweitimpfungen). Impfen ohne Termin ist immer von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr möglich.

Eine neue Corona-Infektion in Anhalt-Bitterfeld

Unterdessen meldet der Landkreis am Dienstag eine weitere Infektion mit dem Corona-Virus. Derzeit gelten zwölf Personen im Kreis als aktiv infiziert.