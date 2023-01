Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Dienstagabend aus dem Verkehr gezogen. Es war nicht sein einziges Problem.

DIe Polizeikontrolle in Muldenstein.

Gegen 21 Uhr war einer Polizeistreife ein Renault in der Neuen Burgkemnitzer Straße in Muldenstein aufgefallen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten dann Alkoholgeruch in der Atemluft des 27-jährigen Fahrers. Der Vortest ergab einen Wert von 0,99 Promille.

Ein beweissicherer Atemalkoholtest in einer Polizeidienststelle schloss sich an, der den Wert annähernd bestätigte, so die Polizei. Damit sollte es jedoch noch nicht genug sein. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Renault seit etwa einem Jahr nicht mehr pflichtversichert war. Nun muss sich der Mann für seine Vergehen verantworten.