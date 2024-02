Mit Botschaft über die Alpen Zu Fuß nach Monaco - Bitterfelder Friedensläufer hoffen auf den Fürsten

Bitterfelder Verein organisiert den 1. Europäischen Friedenslauf in das Fürstentum Monaco. Die 1.400 Kilometer lange Strecke führt über die Alpen. Am Samstag ging es nach dem Lauftreff stattdessen erst mal mit kühnen Sprung in die kalte Goitzsche.