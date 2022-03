Zscherndorf teilweise ohne Wasser: Rohrbruch an der Lieselotte-Rückert-Straße

Rohrbruch in Zscherndorf

Zscherndorf/MZ - Der Rohrbruch einer 150er Trinkwasserleitung beschäftigt die Mitarbeiter der Midewa seit Montagabend gegen 21.30 Uhr. An der Einmündung der Straße An der Festwiese auf die Lieselotte Rückert-Straße wurde zum wiederholten Mal der Defekt einer Leitung festgestellt.

Erst muss das Wasser in der Baugrube weg, dann kann repariert werden. (Foto: Maul)

Nachdem die Schadstelle lokalisiert ist, wird nun eine neue Rohrleitung verlegt. Wann diese Reparatur beendet ist, konnte am Dienstagmorgen noch nicht gesagt werden. Betroffen von der Wasserabstellung sind auch das Pflegeheim Lieseelotte, die Schule und die Kita sowie die Abnehmer an der Straße in Richtung Ramsin. Diese werden derzeit mit Wasserwagen der Midewa versorgt.