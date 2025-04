Zörbig/MZ. - Am Schützenplatz in Zörbig wird das Friedrich-Ludwig-Jahn-Denkmal dieser Tage umgesetzt. Der wuchtige Findling mit der bronzenen Plakette steht seit 1911 an der Ecke Bitterfelder Straße und Am Wall. Er erinnert an den Mitbegründer der deutschen Turnbewegung und ist Teil der städtischen Kultur. Eine später ergänzte Tafel auf dem Sockel nennt zudem die Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Turnbrüder.

