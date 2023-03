Für die Anschaffung von Funkmeldeempfängern greift die Stadt Zörbig tief in die Tasche. Warum 58.000 Euro für die neue Technik gut investiertes Geld sind.

Sichere Sache in Anhalt-Bitterfeld

Die neuen Melder sind sofort einsatzbereit. In Zörbig hat jeder einzelne Kamerad jetzt einen neuen Pieper.

Zörbig/MZ - Wenn es bei den Feuerwehrleuten piept, heißt das Alarm. Aufstehen, Nachtruhe beenden oder von der Arbeit direkt zum Gerätehaus. Für die freiwilligen Brandbekämpfer ist das immer auch mit Stress verbunden. Sie wissen nicht, was sie an der Einsatzstelle erwartet. Damit auch in Zukunft die Alarmierung der Kameraden problemlos funktioniert, haben alle Zörbiger Kameraden jetzt einen nagelneuen Funkmeldeempfänger, den alle nur Pieper nennen, bekommen.