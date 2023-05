Hausverbot beim Festival Zoff beim Spring Break - Kein Zutritt für Muldestausee-Bürgermeister zur Halbinsel Pouch?

Es gibt Ärger am Rande des Sputnik Spring Break an der Goitzsche: Ein Banner hat Verwaltungschef Ferid Giebler über mehrere Stunden zur unerwünschten Person auf der Halbinsel Pouch gemacht. Was sich dahinter verbirgt.