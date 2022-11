Zimmermann haucht Real-Standort Leben ein - Hunderte gehen in Bitterfeld auf Schnäppchenjagd

Seit Montag kann in der Anhaltstraße wieder eingekauft werden. Die Filiale soll Nahversorger und Schnäppchenparadies zugleich sein. Mitarbeiter für den Verkauf werden noch gesucht. Ziehen nach Zimmermann bald weitere Mieter im alten Real-Gebäude ein?

Bitterfeld/MZ - Am alten Real-Standort in Bitterfeld wird wieder eingekauft. Am frühen Montagmorgen öffnete die Ulrich Zimmermann GmbH erstmals die Pforten ihrer Filiale. „Und die ersten Leute standen bereits vor der Tür“, stellte Bereichsleiter Steve Oerlecke zufrieden fest. Zimmermann lockt mit einem Mix aus Nahversorgung, Schnäppchen und dem Anspruch, dass der Kunde „etwas bekommen soll für sein Geld“.