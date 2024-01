Einen finanziellen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro haben Unbekannte bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Bitterfeld verursacht.

Zigarettenautomat in die Luft gesprengt - 10.000 Euro Schaden vor Gaststätte in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Einen finanziellen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro haben Unbekannte bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten verursacht, der auf einem Gehweg vor einer Gaststätte in der Zörbiger Straße in Bitterfeld-Wolfen angebracht war.

Durch die Detonation wurde der Automat vollständig zerstört, zudem wurde das darin befindliche Bargeld sowie die Tabakwaren durch die Täter entwendet. Die Tatzeit kann zwischen Dientag, 2. Januar, 23 Uhr und Mittwoch, 3. Januar, 6 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz.