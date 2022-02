„Zeynep“ wütet am Wochenende im Altkreis Bitterfeld

Bitterfeld/Zörbig/MZ - Hinter Mitteldeutschland liegt eine stürmische Woche. Nach dem schweren Unwetter wenige Tage vorher hat ein weiteres Sturmtief mit dem Namen „Zeynep“ erneut für viele Einsätze im Altkreis Bitterfeld gesorgt. Wie die Leitstelle des Landkreises auf MZ-Anfrage mitteilt, rückten die Kameraden von Freitagnacht bis Sonntagnachmittag 60 Mal aus. Verletzt worden sei zum Glück niemand.

Bei den Schäden handelt es sich größtenteils um umgestürzte Bäume, heruntergefallene Äste sowie teils abgedeckte Dächer. „Zeynep“ war nach „Ylenia“ das zweite Orkantief innerhalb von zwei Tagen.

Dach schwer beschädigt

Bereits von weitem zu sehen ist der durch „Zeynep“ Schaden am Jeßnitzer Musikhotel „Goldener Spatz“. Dort hat eine Böe in der Nacht das Dach des Biergartens erwischt und teilweise abgerissen, auch die Fassade des Gebäudes wurd dabei in Mitleidenschaft gerissen. Wie die „Goldener Spatz“-Inhaberin Angela Novotny der MZ mitteilt, sei der Schaden in der Freitagnacht geschehen. „Als mein Mann am Samstagmorgen zum Hotel kam, war das Dach bereits zerstört“, sagt sie. Um zu verhindern, dass noch mehr beschädigt wurde, habe man das Biergartendach mit vereinten Kräften gesichert und abgetragen. Der Betrieb musste daher am Samstag ruhen. Nun liege der Fall bei der Versicherung, so Novotny. „Das kann man nicht retten“, ist sie überzeugt. Sonntag solle das Hotel wieder öffnen.

Im Bitterfelder Bäumeviertel wurde eine Tanne entwurzelt. Foto. Ungefroren

Nicht nur Dächer wurden in Mitleidenschaft gezogen. Im Bitterfelder Bäumeviertel hat der Sturm in der Nacht zum Sonnabend auf einem Grundstück eine meterhohe Tanne entwurzelt. Sie fiel jedoch nicht um, weil sie von einem danebenstehenden Baum aufgefangen wurde, und stand deshalb gefährlich geneigt. Beim völligen Kippen drohte sie jedoch, die Laube einer Parzelle in dem benachbarten Gartenverein zu beschädigen. „Gefahr in Verzug“ lautete deshalb das Fazit der Kameraden der Bitterfelder Ortsfeuerwehr, die gegen 8 Uhr alarmiert worden waren und wenige Minuten später vor Ort eintrafen. Nachdem sie sich ein Bild von der Situation gemacht hatten, forderten sie sofort das Team mit der Drehleiter an. Die Krone des Baumes wurde von den Einsatzkräften fachmännisch von oben aus abgesägt, womit eine weitere Gefahr von der geneigten Tanne aus für die Laube nebenan ausgeschlossen werden konnte.

Im Zörbiger Stadtgebiet sorgte am Samstagnachmittag im Zeitraum von 16 Uhr bis 17.15 Uhr ein weiterer umgestürzter Baum für einen Stromausfall. Wie eine Mitnetz-Sprecherin der MZ mitteilte, seien in der Spitze rund 1.400 Kunden betroffen gewesen. Der Grund: Zwischen Spören und Prussendorf war ein Baum auf alle drei Mittelspannungsleitungen gefallen und hatte damit für einen Kurzschluss gesorgt. Die Zörbiger Kameraden waren schnell zur Stelle und der Schaden wenig später behoben.

Wind entfacht Grünschnitt

Nicht alles war so schnell erledigt. Gleich drei Mal am Wochenende ausgerückt sind die Kameraden der Feuerwehr nach Löberitz. Dort hatte der Sturm den auf dem Gelände der LAV-Markranstädt gelagerten gehäckselten Grünschnitt so intensiv mit Sauerstoff versorgt, dass es in Verbindung mit der Wärmebildung im Bioabfall mehrfach zur Selbstentzündung kam. In dessen Folge stieg deutlich sichtbarer Rauch auf, wie Anwohner berichteten. An den Einsätzen beteiligt waren die Kameraden aus Löberitz, Wadendorf, Salzfurtkapelle, Zörbig und Thalheim.

Drei Mal mussten die Kameraden zur LAV-Markranstädt ausrücken. Foto: Musche

Um die Situation zu entspannen, trugen die Kameraden verdünnten Löschschaum auf. Einsatzleiter Christian Scholz erklärte am Sonntagnachmittag, dass die Kameraden wiederholt ausrücken mussten, weil der Eigentümer trotz mehrfacher Aufforderung das Gelände nicht sicherte. Beendet gewesen sei der Einsatz am Sonntag gegen 15 Uhr, nachdem das Gelände endlich an den Betreiber übergeben wurde.

Wie die Leitstelle des Landkreises mitteilt, seien die Einsätze in Folge von „Zeynep“ ähnlich arbeitsintensiv gewesen wie beim Sturm „Ylenia“ Tage vorher.