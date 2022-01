Zeugen gesucht: Dieser Dieb hat in Sandersdorf eine vierstellige Bargeldsumme erbeutet

Sandersdorf/MZ - Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Anhalt nach einem Dieb, der in Sandersdorf eine vierstellige Bargeldsumme mit Hilfe einer gestohlenen Geldkarte entwendet hat.

Die Tat hat sich bereits am 30. Juli 2021 ereignet, die Bilder wurden am Montag veröffentlicht. Der Täter hatte damals die Geldkarte eines 26-Jährigen entwendet und anschließend mehrfach an einem Geldautomaten in der Straße der Neuen Zeit in Sandersdorf Geld im unteren viertstelligen Bereich abgehoben. Dabei sind auch die Bilder des Täters entstanden.

Durch den Fahndungsaufruf erhoffen sich die Ermittler eine heiße Spur, um Aufenthaltsort oder die Identität des Diebes zu klären.

Hinweise nimmt das Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen per Telefon unter 03493/301291 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.