Zeuge hindert völlig betrunkenen Opel-Fahrer auf der A9 in Köckern an der Weiterfahrt

Köckern/MZ - Ein Zeuge hat am Donnerstagvormittag auf der A9 bei Bitterfeld einen völlig betrunkenen Opel-Fahrer gestoppt. Das Fahrzeug war zuvor bei Bitterfeld und in Fahrtrichtung Berlin wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der Zeuge folgte dem Opel auf den Rastplatz Köckern und hinderte den Fahrer dort an der Weiterfahrt, bis die Beamten vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst vor Ort eingetroffen wwaren.

Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 49-jährigen Fahrer des Opel wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.