Zentimetergroßer Riss: Rutscht die Hafenkante am Bitterfelder Stadthafen ab?

Die äußeren Platten haben sich etliche Zentimeter in Richtung See bewegt. Der Rand der Mole wurde vom Eigenbetrieb der Stadt gesichert.

Bitterfeld/MZ - Schreck am Bitterfelder Stadthafen: Ein Spalt erregte dort die Gemüter. „Doch derzeit besteht keine Gefahr, dass sich die Platten noch weiter in Richtung See bewegen“, gibt Mario Schulze, Sachgebietsleiter Öffentliche Anlagen, vorerst Entwarnung. Anfang April war entdeckt worden, dass zwischen der letzten Betonplatte und der Pflasterung des Weges am Hafen ein Spalt von etwa vier Zentimetern Breite klafft. „Was ist da los und besteht Gefahr, wenn man dort entlang läuft?“, fragten besorgte Leser die MZ. Diese informierte daraufhin die Stadt.