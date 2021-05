Zehn neue Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz bleibt unter 30

Anhalt-Bitterfeld - Die Corona-Lage in Anhalt-Bitterfeld bleibt weiter entspannt. So zählt der Landkreis am Donnerstag lediglich zehn neue Infektionen und das Robert Koch Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 29,0 an. Auch die Zahl der aktiven Fälle sinkt weiter und liegt nun bei 146 von 6.702 amtlich festgestellten Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn.

Derzeit müssen noch vier an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld intensivmedizinisch versorgt werden, zwei von ihnen werden invasiv beatmet. (mz)