Zehn intensivbetten mehr als am Vortag belegt - 243 Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Trotz 243 neuer Corona-Infektionen - am Montag waren es noch 147 - sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz für Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch leicht und liegt knapp 12 Punkte unter dem Vortag bei nun 458.

Allerdings steigt auch die Zahl der belegten Intensivbetten sprunghaft: Waren am Dienstag noch 16 von 33 belegt, sind es am Mittwoch 26 - allein zehn davon durch Covid19-Patienten. Vier von ihnen müssen zusätzlich beatmet werden. Am Dienstag waren es noch acht Corona-Patienten.

Insgesamt gelten nun 1.372 Personen in Anhalt-Bitterfeld als aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Die meisten davon in Zerbst (260), Bitterfeld-Wolfen (205) und Muldestausee (173).