Wurde Gartenlaube angezündet? Alte Hütte an Straße nach Raguhn abgebrannt

Jeßnitz/MZ - Eine nicht mehr genutzte Gartenlaube ist am Dienstag gegen 13.20 Uhr an der Straße von Jeßnitz nach Raguhn in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehren aus Jeßnitz, Raguhn, Wolfen sowie Marke und Lingenau waren alarmiert worden, um das Feuer zu löschen und eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen auf das trockene Buschwerk und andere Gebäude verhindert werden konnte.

Da das Gebäude schon lange nicht mehr genutzt werde, könne man von einer Selbstentzündung oder einem technischen Defekt nicht ausgehen. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur eventuellen Brandstiftung aufgenommen.