Wunschbäume können wachsen - Gemeinschaftsgarten in Wolfen-Nord nimmt Form an

Wolfen/MZ. - Im Gemeinschaftsgarten in Nachbarschaft des Christophorushauses in der Jeßnitzer Wende in Wolfen-Nord gibt es Zuwachs. Es geht nicht um neue Beete, auf denen mitten im einst größten Plattenbaurevier der Region allerhand Gemüse wachsen soll. Im Garten freuen sie sich vielmehr über Obstbäume, die jetzt in die Erde gebracht worden sind.