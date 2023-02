Auf dem Fitnessareal am Nordpark in Wolfen haben Unbekannte alle Edelstahlteile gestohlen. Die Aktion war offenbar genau geplant. An Sport ist dort vorerst nicht mehr zu denken. Kann die Stadt das beliebte Street-Workout-Angebot noch retten und wie teuer wird das?

Wolfen/MZ - Offenbar gezielt und gut vorbereitet haben dreiste Diebe am nördlichen Ende des Filmbands in Wolfen zugeschlagen. Sie stahlen zahlreiche Teile und zerstörten so die beliebte Street-Workout-Anlage. An Sport ist dort vorerst nicht zu denken. Der Schock bei den städtischen Verantwortlichen, aber auch bei vielen Sportfans ist groß. Denn der Schaden ist enorm. Im Rathaus geht man von einem fünfstelligen Betrag aus.