Im Trabi nach Bitterfeld und Wolfen Ost-West-Durchbruch mit „Go Trabi Go“ - Wolfgang Stumph kommt nach Wolfen

Stumphsinning „Höchstpersönlich“ - So heißt das Programm von Wolfgang Stumph alias Kommissar Stubbe und Lehrer Strutz. Das Gastspiel in Wolfen ist eine Rückkehr an einen bekannten Ort.