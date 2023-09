Go Trabi go

Wolfen/MZ - Das Städtische Kulturhaus in Wolfen erlebte am Sonntag einen unvergesslichen Abend, als Wolfgang Stumph sein Programm „Höchstpersönlich“ präsentierte. Der Tourneeauftakt entführte das Publikum in die Welt des renommierten Schauspielers und Entertainers. In „Höchstpersönlich“ kombinierte Wolfgang Stumph Lesungen aus seinen Büchern mit Filmausschnitten und Geschichten aus seiner Film- und Fernsehkarriere.