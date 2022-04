Wolfener Vereins- und Familienfest wird 30 - Zurückhaltung der Vereine sorgt für Frust

Das 30. Vereins- und Familienfest soll am Wochenende vor Pfingsten in der Fuhneaue gefeiert werden. Über das Programm wird debattiert.

Wolfen/MZ - Das Vereins- und Familienfest in Wolfen feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Dieses Jubiläum des - neben dem Bitterfelder Hafenfest - größten Volksfests der Stadt ist ein guter Grund, in der Fuhneaue drei Tage lang besonders groß zu feiern. Doch der Jubel über das bisher bekannte Jubiläumsprogramm bleibt aus. Im Ortschaftsrat Wolfen wurde stattdessen Kritik an den bisherigen Plänen laut.

Dabei versicherte Anja Topat-Geschke vom Sachbereich Kultur/Tourismus im Ortschaftsrat bei der Programmvorstellung: „Die Planungen sind gut vorangeschritten“. Allzu viel Zeit bleibt auch nicht mehr, denn das Jubiläumsfest soll eine Woche vor Pfingsten, vom 27. bis 29. Mai, stattfinden. Die kulturellen Eckpunkte und Highlights dafür stehen weitgehend fest.

Rock, Rap und HipHop am Freitagabend

So ist der Freitagabend ab 18 Uhr unter dem Motto „Rock in der Fuhne“ vor allem auf die Jugend ausgerichtet. Wobei der Auftakt mit der Ärzte-Coverband „Kassenpatienten“ durchaus auch bei älteren Besuchern großen Anklang finden sollte. Deutschen Rap spielt die Band „Morlockk Dilemma“, Reggae und Ska liefern „Longfingah“, während „WSR & Friends“ mit regionalem Hip-Hop für Stimmung sorgen wollen. Dazu legt noch DJ Psychout auf. All das scheint auch für den Ortschaftsrat jubiläumswürdig.

Anders sieht das ein Teil des Gremiums jedoch mit Blick auf Samstag und Sonntag, wenn sich traditionell die Vereine präsentieren. Doch die lassen auf sich warten. Neun Tage vor Ostern hatten sich erst zehn Vereine dafür angemeldet. „Das erschüttert mich“, kommentierte Ortschaftsrat Dieter Krillwitz (Pro Wolfen), der auch Vorsitzender des teilnehmenden Bürgervereins Pro Wolfen ist. Inzwischen ist die Zahl immerhin auf rund 20 Vereine angestiegen, die sich entweder mit Ständen präsentieren oder am Bühnenprogramm beteiligt sind.

Vereine müssen sich teils neu aufstellen

Im Ortschaftsrat wurde die Unzufriedenheit über die Vereins-Zurückhaltung offensichtlich. Doch über eigene Aktivitäten des Gremiums, wie man Vereine motivieren könne, wurde nicht laut nachgedacht. Am Beispiel dieses Festes wird aber sichtbar, welche Folgen die Pandemie mit ihren Einschränkungen hat.

Viele Vereine müssen sich erst neu orientieren, haben Mitglieder verloren und beginnen gerade er, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Prominentes Beispiel ist die Big Band Wolfen, die stets beim Vereins- und Familienfest mitwirkte. Doch in diesem Jahr hat sie abgesagt. Die Zeit für die Proben reiche nach der langen Pause einfach nicht aus, um schon wieder auftreten zu können, teilte die Big Band mit.

Das Wolfener Ballettensemble und der Bobbauer Männerchor dagegen stehen am Samstag tagsüber in der Geburtstagsshow ebenso auf der Bühne wie die Jazzband der Musikschule, Sängerin Bianca Graf und eine Tanzgruppe. Für den Abend wurden zwei Bands engagiert: „Der ‚Beatclub Leipzig‘ und die ‚Spätsünder‘ werden bis Mitternacht für Stimmung sorgen“, so Topat-Geschke. Und auch ein großes Jubiläums-Feuerwerk sei geplant.

Der Sonntag ist auf Kinder und Familien ausgerichtet - mit Schminken, Bastelstraße, Clownerien, Traktor- und Kutschfahrten. „Kinder bis zwölf Jahre, die im Kostüm erscheinen, bekommen eine Kugel Eis geschenkt.“ Auf der Bühne steigt eine Zirkusshow, auch der Roitzscher Karnevalsverein sei angefragt. Parallel organisiert der Heimatverein in der Johanneskirche ein Konzert mit Spielmannszug und gemischtem Chor. Zwei Musikhighlights bilden den Abschluss des Fests: Gerhard Schöne gibt um 15 Uhr ein Konzert, Petra Zieger rockt eine Stunde später die Bühne.

Fehlen die Knaller im Programm?

Vielen Ortschaftsratsmitgliedern hatte offenbar anderes vorgeschwebt. Zumal das Gremium im Vorjahr das Fest kurzfristig wegen der Corona-Bestimmungen cancelte, da man nicht so viel Geld für so wenige zugelassene Besucher ausgeben wollte. Stattdessen wollte man mit den gesparten Mitteln 2022 groß feiern. 30.000 Euro aus den Brauchtumsmitteln 2022 beschloss der Ortschaftsrat nun auf der Sitzung, in diesem Jahr für das Fest bereitzustellen. Dazu kommen 20.00 Euro, die aus dem Vorjahr übertragen wurden.

„Bei so einem Jubiläum erwartet man doch einen Knaller. Der ist aber nicht dabei“, kritisierte Gabriele Krillwitz (Pro Wolfen) die Programmplanung. Ihr Fraktionskollege Andreas Zachlod sagte: „Mit dem Samstagsprogramm habe ich Bauchschmerzen.“ Er verwies als Beispiel auf die Stadt Zörbig, wo im Juli die Band City ein Konzert gibt - allerdings mit zahlenden Besuchern. „Warum holen wir sowas nicht her?“ Und Dieter Krillwitz warf die Frage in den Raum: „Entspricht dieses Programm einem 30-Jahre-Jubiläum?“

Liedermacher Gerhard Schöne tritt in der Fuhneaue auf. Foto: Thomas Ruttke

Noch sei die Planung nicht abgeschlossen, betonte Topat-Geschke. Doch die Situation sei ungleich schwerer als in früheren Jahren - sowohl im künstlerischen, als auch im logistischen Bereich. Viele Orte starten gerade wieder in die Live-Saison, aber längst nicht alle Künstler ständen schon in den Startlöchern. Und die wenigen, die zur Verfügung stehen, können sich einerseits aussuchen, wo sie auftreten, und drehen zum Teil auch an der Preisschraube. Und auch im technischen Bereich herrsche nach zwei Corona-Jahren inzwischen Mangel. Von den gestiegenen Preisen ganz abgesehen. Auch das Budget für das Vereins- und Familienfest setze letztlich Grenzen.