Wolfener Opernsänger wird Künstlerischer Leiter zur Landesgartenschau in Bad Dürrenberg

Bitterfeld/MZ - Opernsänger Bastian Thomas Kohl steht vor einem neuen Karriereschritt. Der gebürtige Wolfener wird in Bad Dürrenberg seine Zelte aufschlagen - zeitweise und mit großer Begeisterung. „Ich werde dort als Künstlerischer Leiter für über 80 Veranstaltungen und Konzerte mit der Konzeptentwicklung verantwortlich sein dürfen“, sagt Kohl und spricht von der Möglichkeit, der Landesgartenschau 2024 den Stempel mit aufdrücken zu können. „Nicht nur als Sänger, ich muss auch planen, Ideen entwickeln, andere Künstler begeistern und einbinden“, sagt der Mann, der nicht zuletzt mit der Classic Sommernacht in Bitterfeld bewiesen hat, die Doppelaufgabe meistern zu können. „Ich freue mich riesig“, so Kohl.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<