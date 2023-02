Wolfener Freizeitbad nimmt Betrieb wieder auf - „Woliday“ öffnet am 18. März

Das Freizeitbad Woliday öffnet in gut einem Monat wieder. Doch wird es auch Angebote wie Wassergymnasitk geben?

Wolfen/MZ - Das seit Ende August vergangenen Jahres geschlossene Freizeitbad Woliday in Wolfen öffnet am 18. März wieder seine Türen für den Badebetrieb. Das hat die Bäder- und Servicegesellschaft (BSG) als Betreiber in vier Zeilen auf seiner Homepage und auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Doch zahlreiche Details sind bisher noch unbekannt.