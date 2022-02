Wolfener Autorin schafft aus historischen Akten spannende Krimis

Wolfen/MZ - Schreiben ist ihr Leben. Antje Penk greift seit der ersten Klasse zum Stift und bringt ihre Ideen zu Papier. Mit Märchen und Geschichten über ihre Haustiere ging es los. Doch mittlerweile hat sich Penk dem historischen Krimi zugewandt. „Der Landstreicher“ ist ihr zweiter Roman.

Als Vorlage diente ein wahrer Fall aus dem Landesarchiv in Dessau: Ein schwerer Diebstahl hat sich kurz vor Weihnachten 1884 zugetragen, und nun befürchtet die Haushaltsgehilfin der Familie Kohl aus Cosa, dass sich der Täter auch zu ihnen durchschlägt. Mehr soll derweil nicht verraten werden, denn das Geständnis des Landstreichers steht auf dem Umschlag. Diese Akte hatte die Autorin im Landesarchiv gefunden. „Das Tätergeständnis war so toll geschrieben, dass daraus die Geschichte entstand“, erklärt sie den Schreibprozess.

Doch wer das entziffern möchte, muss firm sein im Lesen der Sütterlin-Schrift. Auch für Antje Penk war das erst einmal ein Hindernis, doch dank eines Lesezeichens mit den geschriebenen Buchstaben konnte sie sich mit den Akten aus dem Herzogtum Anhalt vertraut machen. Dank moderner Technik kann sie auch die Seiten einscannen und dann auf dem Bildschirm vergrößern, um genau zu lesen.

Und immer stellt sich Penk die Frage, wie viel Technik es zu Zeiten des Kriminalfalls gab. „1884 etwa gab es noch keinen Kugelschreiber“, erklärt sie. Die historische Umgebung muss stimmen. „Es ist eine tolle Herausforderung, so Heimatkunde zu betreiben.“ So lerne sie auch noch alte Begriffe, wie Nachharke. Das war ein Utensil, um das Feld wirklich leer zu räumen. „Es ist spannend, weil es so lange her ist.“

Fürs Schreiben braucht Antje Penk einen freien Kopf - als Schulleiterin hat sich jedoch oft so viel um die Ohren, dass sie nur abends oder in den Ferien zum Recherchieren und Tippen kommt. Rund anderthalb Jahre braucht es daher vom ersten Manuskript bis zum fertigen Buch. „Der Landstreicher“ ist im Lychatz-Verlag erschienen - nach der Abgabe hatte Antje Penk keine Hand mehr drauf. „Aber dort habe ich eine gute Lektorin“, sagt sie. Dann stehen immer noch mehrere Korrekturschleifen an, um den letzten Schliff zu verleihen.

Das dritte Buch sei noch nicht in Arbeit - aber Antje Penk weiß schon, dass es von Lesern heiß erwartet wird. Und Fans gibt es auch im Landesarchiv, wo extra Akten für sie herausgesucht werden. Und kein Ort ist vor der Krimi-Feder von Antje Penk sicher: „Dieses Mal wird es um Jeßnitz gehen“, so viel verrät die Autorin, die im Schreibverein Wolfen-Friedersdorf aktiv ist.