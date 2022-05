Wolfen und Bitterfeld - Stadt kündigt zwei neue Straßensperrungen an

Bitterfeld/MZ - In Wolfen kommt es am Samstag, 14. Mai, zu einer Vollsperrung in der Jahnstraße auf Höhe der Hausnummer 3c - genauer gesagt zwischen Thälmannstraße/Jahnstraße und Einmündung Leipziger Straße. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Grund hierfür seien Arbeiten für einen Hausneubau.

Am Mittwoch, 18. Mai, kommt es dann in Bitterfeld zu einer nächsten, diesmal halbseitigen Sperrung - auf der Höhe der Verkehrsinsel nahe des Kreuzungsbereichs Binnengärtenstraße/Walther-Rathenau-Straße. Der Grund hier ist laut Stadtverwaltung der Baumschnitt direkt auf der Verkehrsinsel. Die Umleitung erfolgt über die Binnengärtenstraße, Bismarckstraße, Burgstraße und Ratswall.