Türkische Frauen verkauften in Wolfen-Nord Speisen, um Geld für die Erdbebenopfer in ihrer Heimat zu sammeln.

Wolfen/MZ - Filiz Oezdemir kennt die Situation in ihrer Heimat. Während sie schon seit mehreren Jahren in Deutschland ist und an der Sekundarschule in Wolfen-Nord als Englischlehrerin arbeitet, lebt ein Großteil ihrer Familie noch in dem Gebiet der Türkei, das von dem schweren Erdbeben am 6. Februar betroffen ist.