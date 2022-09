Die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen saniert ein Mehrfamilienhaus in der Franz-Mehring-Straße. Der Block war vor 60 Jahren einer der ersten am Stadtrand. Was außerdem auf dem Gelände des früheren Klinikums geplant ist.

Wolfen/MZ - Das waren noch Zeiten. Genau sechs Jahrzehnte ist es her, da hieß es in der Franz-Mehring-Straße in Wolfen-Nord „bau auf“. Die Platte 10-16 steht immer noch. Die Treppengeländer im Innern erinnern an längst vergangene, aber unvergessene Zeiten. Und sie haben an Stabilität nicht eingebüßt, betont Lars Freckmann von der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG).