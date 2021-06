Zum wiederholten Mal Wolfen: Mülltonnen brennen, schon wieder Feuer

Wolfen - In der Nacht zum Sonntag haben in Wolfen erneut mehrere Mülltonnen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hat die örtliche Freiwillige Feuerwehr im Ring der Bauarbeiter sechs dieser Gefäße gelöscht. Noch während der Arbeiten habe man mitbekommen, dass auf dem Grundstück der Sekundarschule in der Fritz-Weineck-Straße ebenfalls ein Container brannte, der dann auch gelöscht wurde. Hinweise zum Hintergrund der Feuer gebe es bislang nicht. Schon vor rund zwei Wochen hatten in Wolfen nachts mehrere Mülltonnen gebrannt. ...