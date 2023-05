Alte DDR-Blocks verwandeln sich in moderne Wohnungen - Neubi investiert am Töpferwall

Die Neubi hat die beiden Blöcke getrennt und in der Höhe reduziert. Derzeit werden die Balkone angebaut.

Bitterfeld/MZ - Fingerspitzengefühl ist gefordert. Langsam schwebt die Betonplatte am Kranhaken in die Höhe. Mit Augenmaß wird sie in die Halterungen eingefügt.