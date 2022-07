Wohnen am Rand der Heide: Erste Grundstücke in Burgkemnitz verkauft

Burgkemnitz/MZ - Wohngrundstücke in der Gemeinde Muldestausee sind begehrt. Das zeigte sich, als die Kommune in Burgkemnitz Anfang des Jahres 16 Parzellen im Baugebiet „Zum Kienbusch“ zum Verkauf angeboten hatte. Schnell waren in der Verwaltung mehr Kaufgesuche eingegangen als Grundstücke vorhanden sind. „Jetzt sind die Verträge für die ersten beiden Grundstücke fertig“, bestätigt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Wann weitere Verkäufe folgen, ließ er zunächst offen.

