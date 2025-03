Wochenendtipps aus der Region Bitterfeld: Faszinierende Einblicke

Manchmal kommt es auf das Detail an, das zeigen auch die Veranstaltungen am Wochenende. Sie reichen von Musik über die Weiten des Alls bis hin zur Faltkunst.

Bilder wie das vom Orion Pferdekopfnebel, was Marco Gahrig gelang, ziehen im Industrie- und Filmmuseum in ihren Bann.

Bitterfeld/MZ. - Das Wochenende steht vor der Tür. Das gibt Anlass für Unternehmungen. Die MZ hat ein paar Tipps, was es in der Region zu erleben gibt.

1 Bitterfeld: Musikalischer Nachwuchs auf den Bühnen Die Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ Bitterfeld-Wolfen lädt zu zwei Konzerten ein, bei denen junge Talente ihr Können präsentieren. Bereits am heutigen Freitag treten Kinder zwischen sechs und zehn Jahren beim Konzert „Kleine Künstler – große Töne“ im Christophorushaus Wolfen auf. Unter der Moderation von Musikpädagogin Vreni Scheiter sammeln sie erste Bühnenerfahrungen. Begleitet von Musikpädagogin Lotta Göttsche erklingen Klarinette, Blockflöte und weitere Instrumente. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Zwei Tage später, am Sonntag, präsentieren sich dann die fortgeschritteneren Schülerinnen und Schüler im Lutherhaus Bitterfeld mit einem anspruchsvollen Programm. Unter der Leitung von Lotta Göttsche und Katrin Lehnert führen sie durch verschiedene Stilepochen – von Bach und Mozart bis hin zu Schumann und populären Werken. Auch dieses Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

2 Wolfen: Die Faszination des Sternhimmels im Industriemuseum Ab Sonntag und bis zum 8. Juni ist das Schkeuditzer Astrofotografie Team mit der Fotoausstellung „Die Faszination des Sternhimmels“ zu Gast im Industrie- und Filmmuseum Wolfen. Mit 31 Fotografien entführen die acht Fotografen den Betrachter in die unendlichen Weiten des Kosmos. Die Mitglieder seien laut Ankündigung immer auf der Jagd nach spektakulären Aufnahmen. Es sind Bilder vom Polarkreis zu sehen, wo die legendären Nordlichter bei Temperaturen bei bis zu minus 20 Grad fotografiert wurden. Aber auch in der Heimat sind aufregende Aufnahmen des Sternenhimmels möglich. Die Fotoausstellung bietet den Besuchern die Chance, die ferne Sternenwelt zu erleben. Zur Eröffnung am Sonntag um 14 Uhr sind Interessenten herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

3 Bitterfeld: Faltkunst im Kreismuseum beim Origami Mit filigraner Faltkunst hat Angelika Spindler bereits zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Kreismuseum beeindruckt. Nach ihrer Ausstellung „Magie des Papiers“ lädt die Dessauer Künstlerin nun erneut dazu ein, die Kunst des Origami selbst auszuprobieren. Am Samstag bietet sie von 13 bis 15 Uhr einen Workshop an, in dem unter ihrer Anleitung kunstvolle Figuren für die Oster- und Frühlingszeit entstehen. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in traditionelle Falttechniken und gestalten individuelle Dekorationen aus Papier. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, das Material wird gestellt.

Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Anmeldung unter Tel.: 03493/40 11 13 oder per E-Mail an [email protected] notwendig.

4 Dessau: Der Abend eskaliert im Alten Theater „Der Gott des Gemetzels“ wird am Samstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr auf der Bühne im Alten Theater in Dessau aufgeführt. Der Abend beginnt harmlos: Das Ehepaar Véronique und Michel Houillé hat das Ehepaar Annette und Alain Reille in seine gutbürgerliche Pariser Wohnung eingeladen. Gemeinsam möchten sie eine Erklärung zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung ihrer Söhne verfassen. Der Abend eskaliert zunehmend und zeigt, wie dünn die Fassade von Zivilisiertheit und Anstand ist und wie schnell sie zerbrechen kann.