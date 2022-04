Wo sind die Super-Eier hin? Stadt Bitterfeld-Wolfen veranstaltet wieder Ostereier-Suche

Wolfen/MZ - Sie sind 25 Zentimeter groß, bunt und eigentlich nicht zu übersehen. Doch die Super-Eier in Bitterfeld, Wolfen, Bobbau, Greppin, Holzweißig, Reuden, Rödgen, Siebenhausen, Thalheim und Zschepkau zu finden, ist dennoch eine Herausforderung. „Wir werden sie gut verstecken“, kündigt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski an und lädt die Einwohner der Stadt ein, am Osterwochenende Spürsinn zu beweisen.

Suche läuft in allen Ortsteilen

Die Ostereiersuche ist nicht nur eine seit Jahren beliebte Aktion in der Stadt und allen Ortsteilen. Sie ist auch ein lohnendes Unterfangen. Denn die Finder der Super-Eier werden durchaus reichlich belohnt. Zwar dürfen sie das eigentliche Super-Ei nicht behalten. Wenn sie es aber nach dem Fest in der Stadtverwaltung abgegeben, erhalten sie im Tausch dafür einen von zehn Präsentkörben, die randvoll mit kleinen Aufmerksamkeiten aus der Stadt Bitterfeld-Wolfen gefüllt sind. Dazu zählen unter anderem Honig aus lokalen Imkereien und leckere Produkte aus der Gutsfleischerei in Greppin. Oppenkowski macht außerdem auf Kaffee aus der Kaffeerösterei Wundermild, Bier aus der Bitterfelder Brauerei, Eierlikör von Veits Backparadies, Sirup aus dem Hause Esra und diverse Osterdekorationen aus Susis Scherbenkeller in Bitterfeld aufmerksam. Obendrauf kommt eine von der Stadtverwaltung spendierte Tasse mit Bitterfeld-Wolfener Motiven.

Beweisfotos gehen an die Stadtverwaltung

Wer also in einem der Ortsteile ein großes Super-Ei findet, sollte die Chance beim Schopf packen, sich mit dem Ei fotografieren lassen und umgehend Kontakt mit Mitarbeitern des Stabs Öffentlichkeitsarbeit/Marketing der Stadt aufnehmen, um den Tauschtermin zu vereinbaren.

Kontakt zur Verwaltung über Mail [email protected]