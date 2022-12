Wo Schweine für besondere Momente in der Adventszeit in Bitterfeld sorgen

In der Kindereinrichtung „Nesthäkchen“ wird es märchenhaft. Das Besondere: Eltern werden hier seit Jahren zu Schauspielern.

Bitterfeld/MZ - Schwein gehabt? Und aller guten Dinge sind drei, sagt nicht nur der Volksmund, sondern auch das „Nesthäkchen“-Team. Das führt gleich drei Schweine in seinen Reihen. Die haben sich für einen besonderen Anlass angesagt und passend zur Adventszeit herausgeputzt. Nämlich für die Aufführung des Weihnachtsmärchens in der Bitterfelder Kindereinrichtung mit dem kuscheligen Namen. Das „Nesthäkchen“ befindet sich übrigens in der Trägerschaft des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF), das bundesweit agiert.

Quartett ist Schauspieltruppe

Doch zurück zu den Schweinchen. Die präsentieren sich allesamt mädchenhaft und tapfer. Denn ein Wolf schleicht sich ein, er macht das Märchen letztendlich perfekt. Auch er zeigte zuweilen weibliche Züge. Kein Wunder eigentlich, meinen Melanie Rothhaupt, Anja Schuster, Sandra Hanitsch und Nadine Giereth. Die stecken nämlich in den Kostümen und stellen fest: Ein Schwein zu sein, kann auch schön sein.

Ob Einzelhandelskauffrau, Floristin oder Animateurin – das Rollenspiel wurde irgendwie zur Leidenschaft. Kinder sei dank. Ein Quartett bildet in diesem Jahr die Elterntheater-Gruppe. Die gebe es schon seit mehr als 20 Jahren. Mit wechselnder Schauspielbesetzung – versteht sich, erzählt Birgit Stübbe, die Leiterin des „Nesthäkchens“.

Übung macht den Meister

Eltern spielen für ihre Kinder. Das war der Plan. Und der ging auf. Denn die Kids lieben die Märchen. Und wohl nicht nur sie. Auch die Erzieherinnen möchten die zauberhafte „Show“ nicht mehr missen. In diesem Jahr gehört eine von ihnen sogar zum Schauspielkollegium. Andrea Busch ist „Die Vorleserin“. Mit Schürze, Stock, Kopftuch zieht sie die Blicke der kleinen Besucher an. Mit ihrer Stimme fängt sie die Aufmerksamkeit ein. Und die Schweine tanzen wie von Zauberhand nach ihrer Pfeife.

Doch das war nicht immer so. Denn erst Übung macht den Meister. Oder in diesem Falle: die Meisterinnen. Vor drei Wochen begann die ernste Phase. Requisiten und Kostüme entstanden immer nach Feierabend. Bloß keinen Stress, Hauptsache Spaß – lautet die Devise. „Denn unter Druck blüht nichts auf. Auch kein Schweinchen“, da ist sich die Theatertruppe einig. Die hat jedenfalls wieder einmal für viel Freude gesorgt.

Das junge Fachpublikum ist von der Aufführung begeistert. (Foto: Kehrer)

Die Moral von der Geschicht’: Fleiß und harte, gründliche Arbeit zahlen sich aus, während Bequemlichkeit und leichtlebige Unbeschwertheit sogar Probleme schaffen können. Schweine sind eben schlau!

Vielleicht werden sich die Damen auch im nächsten Jahr wieder in Kostüme werfen. Zu welchem Märchen? „Das ist noch ganz geheim. Pst.“