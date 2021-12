Wo man sich im Altkreis Bitterfeld auch an den Feiertagen auf Corona testen kann

Das Paul-Othma-Haus in Sandersdorf

Thalheim/Retzau/MZ - Im Landkreis sind neue Testzentren eröffnet worden. So führt die Firma ABI-Coronatest im Auftrag des Gesundheitsamtes in Thalheim, Am Wall 20, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr Schnelltests ohne Termin durch.

In Retzau, An der Mittagswiese 23, betreibt das Unternehmen eine weitere Testmöglichkeit. Dort muss man unter Tel.: 0174/6 77 78 03 einen Termin vereinbaren.

Über Weihnachten bietet ABI-Coronatest im Paul-Othma-Haus von Sandersdorf Tests an: am Donnerstag, 23. Dezember, von 8 bis 20 Uhr, Heiligabend und am zweiten Feiertag von 8 bis 12 Uhr.

Auch in der Begegnungsstätte Raguhn wird am ersten Feiertag von 8 bis 12 Uhr getestet.

Ein von der André Krillwitz & Manuela Böbber GbR betriebenes Testzentrum befindet sich im Bahnhof Wolfen. Es öffnet montags bis freitags von 8 bis 12 und sonntags von 16 bis 18 Uhr, zu Heiligabend von 7 bis 12 Uhr sowie mit Termin an den beiden Feiertagen von 16 bis 18 Uhr.