Kaum ist Weihnachten vorbei, steht das neue Jahr vor der Tür. Doch wie soll man sich von 2025 verabschieden – mit einem vollen Bauch, mit einer Party oder einfach mit beidem?

Das Jahresende rückt immer näher. Doch wo kann man den Jahresabschluss noch feiern?

Bitterfeld/MZ. - Weihnachten steht unübersehbar vor der Tür. Doch kaum wurde sich bei Kerzenschein, Festtagsschmaus und Familienbesuch besonnen, ist es auch schon wieder so weit: Das Jahr verabschiedet sich auf Nimmerwiedersehen und die ruhigen Tage weichen der Silvesterlaune. Für alle, die mit einem vollen Bauch ins neue Jahr starten wollen, hat sich die MZ im Altkreis bei einigen Gaststätten umgehört. Wo es zu Silvester noch freie Plätze gibt und was die Besucher dort erwartet, zeigt der kleine Überblick.