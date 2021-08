Wo bleibt der Inzidenzwert des RKI? Zwei neue Corona-Fälle im Altkreis Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Seit dem Hackerangriff, der die digitale Infrastruktur der Kreisverwaltung lahmgelegt hat, gibt es für Anhalt-Bitterfeld keine offiziellen Werte der Sieben-Tage-Inzidenz mehr. Zwar arbeitet inzwischen ein Notsystem aus 50 Computern, so dass einige Serviceleistungen für die Bürger wieder erbracht werden können. Doch der Inzidenzwert steht unverändert bei Null, was allerdings den Stand vor dem Cyberangriff abbildet. Doch warum gibt es keine neuen Werte?

Übermittlungssystem ist für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiterhin nicht nutzbar

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, so erklärt Marina Jank von der Pressestelle des Landkreises, arbeiten mit zwei Systemen. Das eine heißt Sormas und wird bei der Erfassung von Infektionsfällen und zur Kontakt-Nachverfolgung genutzt. Die verschlüsselte Übertragung der Fallzahlen an das Robert-Koch-Institut dagegen erfolgt über das System Surfnet. Dafür ist zudem ein Verschlüsselungscode nötig.

Derzeit haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ihr Quartier bei der Stadtverwaltung von Dessau-Roßlau. „Dort können sie problemlos mit Sormas arbeiten, Fälle erfassen und Infektionsketten verfolgen“, so Jank. Anders sieht es aber mit Surfnet aus. „Das ist für jede Kommune separat zertifiziert. Da die Kollegen aber in Dessau-Roßlau sitzen, funktioniere dies für die Zahlen aus Anhalt-Bitterfeld nicht.“

Zwar könne man mit etwas Aufwand dieses Problem lösen. Doch angesichts sehr niedriger Corona-Fallzahlen und all der anderen Anwendungen, die der Landkreis wieder zum Laufen bringen muss, sei diese Aufgabe momentan nicht prioritär. „Wichtig ist die Kontaktverfolgung - und die funktioniert“, so Jank. Mit dem Aufbau der neuen Infrastruktur werde auch Surfnet wieder funktionieren. Zugleich betont Jank aber, dass die Zahlen dennoch an das RKI übermittelt werden - wenn auch nicht auf dem verschlüsselten Surfnet-Weg.

Auch am Donnerstag wurden zwei neue Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet. Betroffen waren mit je einem Fall die Städte Sandersdorf-Brehna und Raguhn-Jeßnitz. Laut Jank handele es sich jedoch nicht um Reiserückkehrer. Auch die Deltavariante spiele keine Rolle. Insgesamt seien momentan neun Menschen im Landkreis infiziert.

Impfmöglichkeit in Zörbig - Ärzte warten in der Turnhalle am Schloss

Die Stadt Zörbig bietet an diesem Freitag noch einmal freie Impftermine für Menschen ab zwölf Jahren an, die in der Stadt und den Ortsteilen wohnen oder arbeiten. Die Impfungen werden von 8 bis 16 Uhr in der Turnhalle am Schloss statt. Anmeldungen sind dafür nicht nötig. Geimpft wird laut Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mit dem Impfstoff von Biontech.