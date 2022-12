Winterheizung für den Feuerwehr-Rohbau

Bitterfeld/MZ - Auf der aktuell größten Baustelle in Bitterfeld-Wolfen soll der Winter die Arbeiten nicht verzögern. An der Mittelstraße wächst der Neubau der Bitterfelder Feuerwehr sichtbar in die Höhe. Damit die begonnenen Arbeiten der Ausbaugewerke im Inneren des Sozialtrakts trotz kalter Außentemperaturen voranschreiten können, wird der Bau inzwischen extra beheizt. Denn der Zeitplan ist eng. Anfangs gab es laut Projektleiter Thomas Binder kleine Bauverzögerungen durch die Gründung der Fundamente. „Doch das bekommen wir ausgeglichen.“ Und so versichert Bauamtsleiter Dirk Weber: „Die Fertigstellung erfolgt termingerecht im dritten Quartal 2023 und im vorgegebenen Finanzrahmen von 5,7 Millionen Euro.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.