Das Unternehmen VSB Neue Energien will den Windenergiestandort in Löberitz umbauen und zum Hybridpark machen. Was das bedeutet und wie nicht zuletzt Kommunen profitieren sollen.

Windräder in Löberitz mehr als 250 Meter hoch - Was sie leisten sollen und wer davon profitiert

Einige der zum Rückbau wegen des Repowerings vorgesehenen Windkraftanlagen in Löberitz: Hier geht es bald deutlich höher hinauf.

Löberitz/MZ. - An Windräder haben sich die Menschen in Löberitz gewöhnt. Seit Jahrzehnten stehen etliche der Anlagen auf den Feldern in der Nachbarschaft. Fünf Windräder befinden sich sogar auf der eigenen Flur. Das soll sich jetzt ändern.