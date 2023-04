Wildschweinplage in Bitterfeld - Jäger darf jetzt in der Stadt schießen

Bitterfeld/MZ - Bitterfeld leidet erneut unter einer Wildschwein-Plage. Seit geraumer Zeit rücken die Tiere immer weiter in Wohngegenden vor, sehr zum Unbehagen der Anwohner, die die Tiere immer öfter zu Gesicht bekommen. „Ich habe hier schon häufiger Wildschweine gesehen. Ich mache dann Lärm und drehe schnell um“, sagt Aila Kasch, die in der Kraftwerksiedlung wohnt und dort oft in einem Biotop spazieren geht. Von Angst spricht sie nicht. Doch bereite ihr beispielsweise der nahe gelegene Kindergarten Sorgen, in dem die Kinder teils früh in der Dämmerung ankämen. Andere Leute beklagen sich über regelmäßige Besuche der Schweine in ihren Gärten.