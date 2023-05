Wild in Sachsen-Anhalt Wildtiere dringen in Siedlungen vor: Welche Folgen das hat – und wie ein Jäger die Tiere vertreiben will

In Sachsen-Anhalt werden Wildtiere immer häufiger in Städten und Dörfern gesichtet. Das führt mitunter zu Schäden und Konflikten. In Bitterfeld-Wolfen soll sie nun ein Städtjäger vertreiben. Was Wildschwein, Wolf und Waschbär in die Nähe des Menschen führt – und warum die Stadtjagd unter besonderen Bedinungen stattfindet.