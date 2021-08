Wieso kann Ortschaftsrat Vereinsfest kippen? - Entscheidung kommt nicht bei allen gut an

Wolfen/MZ - Die überraschende Entscheidung des Wolfener Ortschaftsrates, das Vereins- und Familienfest in der Fuhneaue abzusagen, sorgt in der Stadt für Diskussionen. So werden auf Facebook-Seiten, darunter auch jener der MZ Bitterfeld, die unterschiedliche Handhabung von Hafenfestchen in Bitterfeld und Vereinsfest in Wolfen ebenso kritisiert wie fehlende Rücksicht auf die Einwohner.

Auch die Stadtverwaltung gerät ins Visier. Doch Sprecherin Carolin Herrmann betont erneut, dass die Stadt mit der Entscheidung nichts zu tun hatte. „Das hat allein der Ortschaftsrat entschieden.“ Doch wieso kann das Gremium eine Entscheidung von solcher Tragweite alleine fällen?

Das Vereins- und Familienfest wird - ähnlich wie in Bitterfeld das Hafenfest - fast ausschließlich über Brauchtumsmittel finanziert. Die zur Verfügung gestellten Mittel wiederum sind die Grundlage für jegliche Planung. Der Ortschaftsrat Wolfen hatte laut Herrmann am 3. März beschlossen, dem städtischen Organisationsteam 30.000 Euro für die Ausgestaltung der Veranstaltung in der Fuhneaue bereitzustellen. „Somit obliegt nun auch dem Ortschaftsrat selbst die Entscheidungshoheit darüber, ob die Veranstaltung durchgeführt werden soll.“

Der Knackpunkt für Durchführung oder Absage war für den Ortschaftsrat die mögliche Besucherzahl. Laut Corona-Bestimmung müssen für jeden Besucher zehn Quadratmeter eingerechnet werden. Da in der Fuhneaue rund 5.000 Quadratmeter zur Verfügung stehen, dürfen gleichzeitig nur 500 Besucher auf das Gelände, die aber natürlich im Laufe der drei Tage ständig wechseln, da es hier keine festen Eintrittskarten gibt. Das war Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen) dennoch zu wenig. Seinem Vorschlag, das Fest abzusagen und das Geld ins nächste Jahr zu übertragen, folgte die große Mehrheit des Rats. Ob die Spende von 5.000 Euro auch übertragen wird oder zurückgeht, muss mit dem Spender geklärt werden.

In Bitterfeld dagegen unternahm der Ortschaftsrat einen solchen Absageversuch nicht. Auch hier gilt die Zehn-Quadratmeter-Regelung, weshalb das Spektakel an diesem Wochenende auch Hafenfestchen heißt. Hier sind aufgrund der größeren Fläche pro Tag 1.000 Besucher zulässig. Dafür werden Tageskarten verkauft.