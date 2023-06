Einwohnerplus in der Gemeinde Muldestausee Wiesenzwerge im Glück - Kita in Friedersdorf wird für 871.000 Euro erweitert

Der Erweiterungsbau der Friedersdorfer Kita nimmt immer mehr Form an. Nach Abschluss der Arbeiten sollen fast 100 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Warum das in Muldestausee so wichtig ist.