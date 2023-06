Vom 30. Juni bis zum 2. Juli wird das Wolfener Lichtspielhaus wieder mit Leben, Kunst und Kultur gefüllt. Wer hinter der Idee steckt und was Besucher erwartet.

„Wiedersehen in Wolfen“ bringt neues Leben ins alte Kino

Martin Naundorf, Nathalie Stein, Anne Diestelkamp und Daniela Schulze (v.l.) sind vier der Köpfe hinter „Wiedersehen in Wolfen“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ - Martin Naundorf ist nicht zum ersten Mal im großen Saal des Wolfener Kinos. Doch die Wirkung geht nicht an ihm vorbei. „Das ist schon was Besonderes“, sagt er in die Stille des dunklen Raumes hinein, der der breiten Öffentlichkeit lange nicht offenstand. Doch das soll sich ändern.