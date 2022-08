Wiederbelebung des Kinos Wolfen startet - Pläne für Rettung vorgestellt

Nach der Tour durch das Kino konnten Besucher in Liegestühlen den Film „Mazurka der Liebe“ sehen. Mit ihm wurde das Haus 1957 eröffnet.

Wolfen/MZ - Nach einer Rekordbauzeit von einem Jahr wurde das Filmtheater Wolfen am 2. August 1957 eröffnet. Der Bau des Wolfener Architekten Hugo Seitz mit 430 Plätzen galt damals als modernstes Kino Deutschlands. Zum 65. Geburtstag haben am Dienstagabend bei einem Bürgerdialog Matthias Schindler von der Kino Wolfen Entwicklungsgesellschaft und Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) zahlreichen Anwohnern die Pläne für die Wiederbelebung des seit Jahren geschlossenen Hauses vorgestellt. In etwa drei Jahren soll das Schmuckstück als Non-Profit-Kino wieder seine Türen öffnen.