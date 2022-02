Wieder schwerer Unfall auf B184: Drei Verletzte am Abzweig nach Raguhn und 10.000 Euro Schaden

Die Unfallstelle an der B184

Raguhn/MZ/MM - Drei Personen sind am Donnerstag gegen 15.15 Uhr bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B184 verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Sie wurden vor Ort behandelt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der B184 mit den Straßen nach Raguhn und Salzfurtkapelle. Eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin war mit ihrer 15-jährigen Beifahrerin auf der B184 aus Richtung Bitterfeld-Wolfen in Richtung Dessau unterwegs. Zeitgleich war eine 34-jährige Honda-Fahrerin auf der Landesstraße 140 aus Richtung Salzfurtkapelle in Richtung Raguhn unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die Lichtzeichenanlage der Kreuzung war während des Unfalls außer Betrieb. Warum es genau zum Zusammenstoß des Honda und des Peugeot gekommen ist, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Die Insassinnen des Peugeot mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Honda-Fahrerin blieb leicht verletzt.

Zur Hilfe bei der Rettung der Personen waren die Feuerwehren aus Raguhn und Jeßnitz im Einsatz. Während der Zeit der Betreuung der Verletzen und der Unfalluntersuchung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei leitete den Verkehr um. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.