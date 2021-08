Raguhn/MZ - Auf der B184 zwischen Bobbau und Dessau hat es am Donnerstag erneut einen schweren Unfall gegeben. Gegen 12 Uhr sind es am Abzweig Raguhn zwei Autos kollidiert - so heftig, dasss eines umgekippt und auf dem Dach liegen geblieben ist. Polizei und Rettungswagen sind vor Ort. Es ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.