An der Einfahrt zum Muldepark hat es einen Unfall gegeben.

Bobbau/MZ - Drei Personen sind am Dienstag bei einem schweren Unfall in Bobbau verletzt worden. Der Zusammenstoß der drei Autos ereignete sich gegen 13.25 Uhr an der Kreuzung B 184 und der Einfahrt zum Muldepark Bobbau.

Die Verletzten wurden medizinisch betreut und ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.